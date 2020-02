Microsoft porte son service xCloud sur iOS en version limitée, à cause d'Apple

Microsoft va prochainement lancer pleinement son service de Cloud Gaming, xCloud, et cela passera par l'application Xbox Game Streaming via une première phase "preview".

Déjà lancée sur Android, la formule se décline aujourd'hui sur iOS mais les choses ne se passent pas comme prévu... Apple opère différents blocages comme l'explique Microsoft : "A cause de la politique de l'App Sotre, la preview TestFlight pour iOS sera limitée à un seul jeu, Halo : The Master Chief Collection" et il ne sera question que de Cloud Gaming, et pas de streaming de jeux depuis sa console vers l'écran de son smartphone ou tablette.

Par ailleurs, Apple impose une limite de 10 000 testeurs seulement, contraints donc de ne jouer qu'à Halo, qui n'est pas mauvais en soit, mais cela dénote avec la version Android qui propose plus de fonctionnalités et des dizaines de jeux.

Apple ne bloque pas uniquement le service de Microsoft puisque Stadia n'est pas non plus disponible sur iOS, et le GeForce Now non plus.

Ces blocages s'expliquent de façon très simple : Apple souhaite mettre en avant son service Apple Arcade ou plus globalement toucher des commissions sur la vente de jeux et achats intégrés, ce qui est largement limité sur les services de Cloud Gaming.