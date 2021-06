Microsoft pourrait abandonner le nom Windows 10

Microsoft se préparerait à abandonner le nom de Windows 10 pour préférer utiliser tout simplement Windows et ainsi mieux représenter un système en constante évolution.

Depuis son lancement en 2015, Windows 10 est présenté comme un OS en tant que service bénéficiant d'évolutions régulières. Microsoft n'envisage ainsi plus le développement d'OS différents à intervalles réguliers, mais fait progresser son système d'exploitation au fil des mois et années.

6 ans plus tard, Windows 10 pourrait finalement disparaitre pour céder sa place à "Windows". Il faut dire qu'actuellement Microsoft prépare une mise à jour majeure de l'OS connue sous le nom de Sun Valley. Une mise à jour qui se présente comme la "nouvelle génération" de Windows. Passée cette mise à jour, Windows 10 n'aura plus vraiment grand-chose à voir avec le Windows 10 sorti il y a 6 ans et Microsoft souhaiterait ainsi se détacher de cette appellation.

Pour Microsoft, abandonner Windows 10 serait un moyen de signifier un nouveau départ et de faire comprendre au public que son OS a bien évolué depuis 2015, et la marque en finirait ainsi avec les chiffres, le côté "service" serait alors plus marqué dans les consciences des utilisateurs. La réponse a priori le 24 juin.