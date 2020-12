Microsoft va ressusciter Perfect Dark

C'est dans le cadre de la cérémonie des Game Awards 2020 que Microsoft a fait son annonce, accompagnée d'une vidéo de teasing. La mythique franchise Perfect Dark sera ainsi de retour prochainement dans un titre orienté vers les consoles next gen.

Le titre original sorti en 2000 a réalisé un véritable carton grâce à un scénario assez dense. Sur fond de désastre écologique planétaire, deux corporations s'affrontent dont une est appuyée par une race extraterrestre...

Un second épisode voit le jour sur Xbox 360 2005 après le rachat de RARE par Microsoft. Perfect Dark Zero n'a malheureusement pas marqué le public et la franchise disparait alors jusqu'au remaster du premier volet en 2010.

Cela faisait des mois que les rumeurs évoquaient le retour de la saga prochainement, mais Microsoft a surpris l'audience des Game Awards avec sa bande-annonce.