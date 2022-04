Microsoft enregistre des revenus en hausse de 18 %

Pour le troisième trimestre de son exercice décalé clos le 31 mars 2022, Microsoft réalise un chiffre d'affaires de 49,4 milliards de dollars en progression de 18 % sur un an. À 16,7 milliards de dollars, le bénéfice net est en hausse de 8 %. Une nouvelle fois, le groupe de Redmond enregistre des résultats supérieurs aux attentes.

" À l'avenir, la technologie numérique sera l'élément clé qui alimentera la production économique mondiale ", déclare le patron de Microsoft. Satya Nadella ajoute que " sur l'ensemble de la pile technologique, nous élargissons nos possibilités et prenons des parts en aidant nos clients à se différencier, à renforcer leur résilience et à faire plus avec moins. "

La division " Intelligent Cloud " (produits serveurs et services cloud, Azure) affiche un chiffre d'affaires de 19,1 milliards de dollars (+26 % sur un an). La division " Productivité et entreprise " (Office 365 et Office, Microsoft 365, LinkedIn, Dynamics 365) est à 15,8 milliards de dollars de revenus (+17 %).

Satisfecit pour Windows 11

Pour la division " Informatique plus personnelle " (Windows, Surface, Xbox, Search…), c'est un chiffre d'affaires de 14,5 milliards en hausse de 11 % sur un an.

" Avec Windows 11, nous continuons à voir les scores de qualité les plus élevés de toutes les versions du système d'exploitation. Et les entreprises adoptent Windows 11 à un rythme plus rapide que les versions précédentes ", assure Satya Nadella.

En matière de gaming et pour Xbox Cloud Gaming, il indique qu'à ce jour, " plus de 10 millions de personnes ont streamé des jeux. " Pour autant, l'activité pour les contenus et services Xbox connaît un chiffre d'affaires qui ne progresse que de 4 % sur un an.