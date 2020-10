Cloud, Office, Surface, Xbox : les résultats de Microsoft au beau fixe

Microsoft publie les résultats du premier trimestre de son exercice 2021 décalé clos le 30 septembre. Le chiffre d'affaires atteint 37,2 milliard de dollars en progression de 12 % sur un an, et le bénéfice net ressort à 13,9 milliards de dollars (+30 %). Des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Satya Nadella ; patron de Microsoft

" La demande pour nos offres cloud a permis un bon début d'exercice, avec nos revenus de cloud commercial générant 15,2 milliards de dollars, en hausse de 31 % sur un an ", souligne Amy Hood, la directrice financière de Microsoft.

Le cloud commercial de Microsoft comprend l'offre commerciale Office 365, Dynamics 365, la partie commerciale de LinkedIn et d'autres activités cloud. On notera que le nombre d'abonnés Office 365 chez les particuliers grimpe à 45,3 millions, sachant qu'il s'agit désormais d'abonnés Microsoft 365.

Les produits serveurs et services cloud pour les professionnels sont portés par les revenus avec Azure en progression de 48 %.

Q1 FY21 revenue by segment



? Productivity & Business Processes: $12.3 billion ⬆️ 11%

?️ Intelligent Cloud: $13.0 billion ⬆️ 20%

? More Personal Computing: $11.8 billion ⬆️ 6% — Micros?ft (@Microsoft) October 27, 2020

Pour la division " Informatique plus personnelle " de Microsoft, les revenus Windows OEM Pro baissent de 22 % sur un an, tandis que les revenus Windows OEM non-Pro progressent de 31 %. Ces derniers profitent de la demande des consommateurs en PC en période de pandémie de coronavirus.

Concernant Surface, les revenus progressent de 37 % sur un an. En matière de jeu vidéo, les revenus pour les contenus et services Xbox enregistrent une progression de 30 %. Le service Xbox Game Pass dépasse les 15 millions d'abonnés. En rappelant que la Xbox Series X et Xbox Series S sortent le 10 novembre prochain.