Microsoft dépasse les attentes des analystes

Pour le premier trimestre de son exercice 2022 décalé et clos le 30 septembre, Microsoft réalise un chiffre d'affaires de 45,3 milliards de dollars en progression de 22 % sur un an. Le bénéfice net du groupe de Redmond est en forte hausse de 48 % à 20,5 milliards de dollars.

La division " Intelligent Cloud " (produits serveurs et services cloud, Azure) enregistre un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars (+31 % sur un an). La division " Productivité et entreprise " (Office 365 et Office, Microsoft 365, LinkedIn, Dynamics 365) atteint 15 milliards de dollars (+22 %).

Pour la division " Informatique plus personnelle " (Windows, Surface, Xbox, Search…), c'est un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars (+12 % sur un an).

" Nous avons enregistré un solide début d'exercice fiscal avec notre Microsoft Cloud qui a généré 20,7 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, en hausse de 36 % sur un an ", déclare Amy Hood, la directrice financière de Microsoft.

Pour Satya Nadella, la technologie numérique est " une force déflationniste dans une économie inflationniste. " Le patron de Microsoft ajoute que " le Microsoft Cloud fournit les plateformes et outils de bout en bout dont les organisations ont besoin pour naviguer dans cette période de transition et de changement. "

À noter que les revenus pour Windows OEM ont progressé de 10 % sur un an, et ceux pour le contenu et les services Xbox de seulement 2 %. Quant aux revenus des appareils Surface, ils ont reculé de 17 %.