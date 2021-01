Microsoft en grosse forme avec le gaming à plus de 5 milliards de dollars

Pour le deuxième trimestre de son exercice 2021 décalé et clos le 31 décembre, Microsoft réalise un chiffre d'affaires de 43,1 milliards de dollars en progression de 17 % sur un an. Le bénéfice net ressort à 15,5 milliards de dollars avec une augmentation de 33 %.

Patron de Microsoft, Satya Nadella déclare que l'année 2020 a été " l'aube d'une deuxième vague de transformation numérique qui a balayé toutes les entreprises et tous les secteurs. " Manifestement, le groupe de Redmond a su surfer sur cette vague et souligne - à son habitude - des résultats portés par la croissance du Cloud.

La division " Intelligent Cloud " (produits serveurs et services cloud, Azure…) enregistre un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de dollars (+23 % sur un an). La division " Productivité et entreprise " (Office 365 et Office, Microsoft 365, LinkedIn, Microsoft Dynamics…) atteint 13,4 milliards de dollars (+11 %).

Pour la division " Informatique plus personnelle " (Windows, Microsoft Surface, Xbox, Search…), c'est un chiffre d'affaires de 15,1 milliards de dollars (+14 %). Les revenus Windows OEM non-Pro progressent de 24 % en lien avec la demande des consommateurs en PC. Pas d'embellie par contre pour les revenus Windows OEM Pro avec les entreprises qui avaient déjà procédé à des migrations avec la fin de Windows 7.

Record pour les revenus du gaming

Les revenus du gaming progressent de 51 % sur un an et atteignent 5 milliards de dollars. " Nous avons dépassé les 5 milliards de dollars de revenus pour la première fois ce trimestre, alors que nous élargissons nos possibilités de toucher les 3 milliards de joueurs du monde entier, où qu'ils jouent ", commente Satya Nadella.



Le patron de Microsoft ajoute que le lancement des consoles de jeu Xbox Series X et Series S a été " le plus grand succès de notre histoire, avec le plus grand nombre d'appareils jamais vendus en un mois de lancement. " Un nombre qui n'est toutefois pas précisé…

Du côté des appareils Surface, c'est une progression de 3 % des ventes avec un chiffre d'affaires qui atteint pour la première fois les 2 milliards de dollars.