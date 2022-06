Microsoft réduit la voilure en Russie

Au mois de mars dernier et dans le contexte de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, le groupe américain Microsoft avait annoncé la suspension de toutes les nouvelles ventes de ses produits et services en Russie.

" Comme le reste du monde, nous sommes horrifiés, outrés et attristés par les images et les informations qui nous parviennent de la guerre en Ukraine et condamnons cette invasion injustifiée, non provoquée et illégale par la Russie ", avait déclaré Brad Smith.

En conformité avec les sanctions décidées par les gouvernements occidentaux, le président de Microsoft avait ajouté que le groupe mettait fin à de nombreux aspects de ses activités en Russie.

Plus de 400 employés concernés

Plusieurs mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, Microsoft vient d'évoquer un retrait de plus grande avec ses activités en Russie.

" En raison des changements dans les perspectives économiques et de l'impact sur nos activités en Russie, nous avons pris la décision de réduire considérablement nos opérations en Russie. " Dans un communiqué transmis à Bloomberg, Microsoft souligne qu'il continuera à remplir ses obligations contractuelles existantes avec des clients russes, alors que la suspension des nouvelles ventes reste en vigueur.

Plus de 400 employés en Russie sont touchés par cette décision. " Nous travaillons en étroite collaboration avec les employés concernés pour nous assurer qu'ils sont traités avec respect et qu'ils bénéficient de notre soutien total pendant cette période difficile. "