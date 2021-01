Microsoft : si la marque propose des manettes à piles, ce n'est pas sous la contrainte de Duracell

Depuis quelques semaines, on voit dans la presse et sur la toile de fausses révélations concernant Microsoft. Selon les informations rapportées, Microsoft aurait un contrat avec Duracelle qui l'obligerait à continuer de vendre des manettes Xbox à piles... Une information complètement fausse.

On ne sait pas vraiment de quoi est partie la rumeur, mais elle se veut complètement fausse : Non, Microsoft ne continue pas à vendre des manettes Xbox à piles à cause d'un prétendu contrat noué avec le fabricant Duracell.

Contrairement à Sony et Nintendo, Microsoft continue effectivement à vendre des manettes Xbox fonctionnant avec des piles plutôt que des batteries. Une situation décriée par certains utilisateurs alors qu'elle arrange largement d'autres...

Une rumeur est donc lancée il y a quelques semaines, évoquant le fait que si Microsoft continue à fonctionner de la sorte, c'est qu'un contrat avec Duracell l'y oblige... L'idée serait en réalité partie d'une mauvaise interprétation des propos de Luke Anderson, en charge du marketing pour Duracell au Royaume-Uni. Ce dernier expliquait simplement que les deux marques avaient un accord, et que Duracell devait fournir des alimentations pour les consoles Xbox et les manettes et que le partenariat était parti pour durer.

Mais voilà, le partenariat en question se limite à fournir des piles à Microsoft et rien de plus. Il est bien difficile de croire que Duracell puisse contraindre Microsoft à quoique ce soit au niveau de ses manettes. Pour Microsoft, il s'agit surtout et avant tout de laisser le choix aux utilisateurs et rien de plus.

D'ailleurs, la marque s'est exprimée chez Eurogamer pour aller dans ce sens et expliqué " Notre volonté est d'offrir le choix aux joueurs quant à l'alimentation de leur manette Xbox. Cela inclut l'utilisation de piles de n'importe quelle marque ou des batteries rechargeables Xbox, voire des solutions tierces des partenaires ou même encore du câble USB."