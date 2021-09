Avec une disponibilité et un déploiement en tant qu'application mobile sur Android et iOS, comme site web, depuis la page Nouvel onglet de Microsoft Edge, ainsi que pour Actualités et champs d'intérêt sur la barre des tâches de Windows 10 et depuis les widgets dans Windows 11, Microsoft introduit Microsoft Start.

Ce fil d'actualité personnalisé avec barre de recherche Bing est très proche de MSN Actualités et de Microsoft News. Une opération qui s'apparente ainsi pour l'essentiel à un nouveau changement de marque en cours, même si la marque MSN ne disparaît pas.

" Ce fil d'actualité personnalisé et cette collection de contenu informatif fournissent des actualités d'éditeurs de premier plan, des mises à jour pertinentes adaptées à vos centres d'intérêt, avec une disponibilité quand et où vous le voulez ", écrit Microsoft.

En plus de l'actualité, d'autres sections mises en avant sont le sport, la finance, le trafic routier et la météo. Pour la personnalisation (dans la limite des médias partenaires) et la synchronisation entre différents appareils, un compte Microsoft demeure évidemment nécessaire.

Outre une modération humaine, Microsoft souligne de l'intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning pour aider les utilisateurs à rester informés en fonction de leurs centres d'intérêt.

Pas de grand changement au final par rapport à ce que proposait déjà Microsoft, mais tout de même une présentation remise au goût du jour et en particulier pour coller aux changements cosmétiques avec Windows 11.