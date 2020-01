Microsoft Store pour les entreprises serait en voie de disparition

Microsoft Store for Business ? L'avenir paraît bien incertain pour le Microsoft Store des entreprises.

Microsoft Store pour Entreprises (Microsoft Store for Business) est la version pour le milieu professionnel du Microsoft Store connu par les utilisateurs de Windows 10. En plus d'une sélection d'applications, les entreprises peuvent y placer leurs propres applications et de manière séparée du Microsoft Store public.

Les administrateurs ont également la possibilité de gérer les applications de leur entreprise, faire l'acquisition d'applications en volume et tout en gardant la main sur leur distribution.



À en croire Mary Jo Foley (ZDNet) qui est généralement bien informée, Microsoft aurait l'intention de mettre un terme à l'aventure du Microsoft Store pour Entreprises. Un même sort serait réservé au Microsoft Store pour Éducation.

Il ne s'agit pas d'une information officielle et il faudra attendre une éventuelle annonce de Microsoft. Le fait est que Microsoft Store for Business est pour le moins très discret depuis son lancement.

Plus globalement, force est de constater que le Microsoft Store (anciennement Windows Store) n'a jamais atteint la promesse initiale d'un magasin d'applications populaire et fourni.