Windows 10 aura le Microsoft Store de Windows 11

Avec Windows 11, Microsoft a introduit un nouveau Microsoft Store. Au-delà des changements qui relèvent de l'esthétique, il se remplit de manière plus conséquente que par le passé avec désormais une plus grande ouverture.

De quoi en faire prochainement le lieu incontournable pour le téléchargement des applications et jeux qui équipent un ordinateur Windows ? C'est sans doute ce qu'espère Microsoft après ce qui s'apparente à un échec de l'ancien Windows Store.

Pour le nouveau Microsoft Store, le groupe de Redmond souligne aussi une recherche amendée avec des filtres et catégories, des pages plus détaillées sur les applications, un effort pour mettre en valeur des sélections d'applications, et fait miroiter d'autres améliorations au cours des prochains mois.

Microsoft avait évoqué du bout des lèvres le cas du nouveau Microsoft Store pour Windows 10. Son arrivée prochaine pour Windows 10 vient d'être une nouvelle fois confirmée.

" Le nouveau Microsoft Store est disponible sur Windows 11, et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il sera également disponible pour les utilisateurs de Windows 10 dans les mois à venir. Nous partagerons bientôt plus de détails à ce sujet. "