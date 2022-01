Microsoft : les PC hybrid Surface Pro 7 et 8 avec jusqu'à 529 € d'économie

Microsoft propose sur son site de très belles réductions pour les soldes d'hiver 2022 pour tout le monde, mais avec des avantages en plus pour les étudiants et leurs parents.

Pendant les soldes, donc jusqu'au 8 février, Microsoft Store propose aux étudiants, aux parents et aux enseignants jusqu’à 10 % de réduction supplémentaire sur les appareils Surface et certains accessoires Surface comme le Surface Headphones 2 ou un clavier Type Cover. Vous pouvez profiter des offres sur ce lien.

Mais vous pouvez profiter aussi de belles réductions sur le Store, jusqu'à 529 € d'économie sur le Surface Pro 7 par exemple.

Par exemple, le PC hybrid Surface Pro 7 est configurable sur le store pour s'adapter à vos besoins. Tout d'abord, il propose un écran PixelSense de 12,3 pouces pour une résolution de 2736 x 1824 pixels. Il peut embarquer plusieurs possibilités comme un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage ou un processeur Intel Core i3 avec 4 Go de RAM et 128 Go SSD.

Côté connectique, le Surface Pro 7 est doté de ports USB-C, USB-A, d'une prise jack, d'un port Surface Connect, d'un port pour clavier Surface et d'un lecteur de carte MicroSDXC. Il intègre deux capteurs photo, dont un situé à l'avant, de 5 mégapixels, et le deuxième à l'arrière, de 8 mégapixels.

Le Surface Pro 7 est compatible avec le Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard. Sur le site de Microsoft, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs options comme Office365, un clavier ou divers accessoires.

Sur le site de Microsoft, le Surface Pro 7 est en solde avec un prix compris entre 730 € et 1590 € selon la combinaison choisie.

