Microsoft Surface : jusqu'à 500 € de réduction sur Surface Book 3, Surface Pro X, Laptop 3...

La marque Microsoft nous propose notre bon plan du jour avec de très belles promotions sur ses ordinateurs 2 en 1 de la gamme Surface. En effet, vous pourrez profiter de promotions allant jusqu'à 500 € avant le 13 décembre 2020. Vous n'avez donc plus que ce week-end !

Vous pourrez, par exemple, trouver l'ordinateur Surface Book 3 qui propose un écran LCD tactile d'une définition de 3240 pixels x 2160 pixels. Vous aurez le choix entre deux tailles d'écran, 13,5" ou 15". Ce Surface exploite un CPU Intel Core i5 ou i7 selon la version choisie avec une quantité de RAM allant de 8 Go à 32 Go et un espace de stockage interne de 1 To.

Son système d'exploitation est Windows 10. Ce Book 3 est compatible au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.0. En ce qui concerne la connectivité, vous trouverez 2 ports USB-3.1. Il propose une autonomie de 15,5 heures pour le modèle 13,5 pouces et de 17,5 heures pour le modèle 15 pouces en utilisation dite typique.

Vous pourrez vous procurer le Surface Book 3 à partir de 1529 € grâce à 15% de réduction !

Signalons que d'autres modèles de Surface sont également en promotion :

Pour connaître l'ensemble des versions de Surface qui bénéficient d'une réduction de prix, vous pourrez trouver ces informations sur la page dédiée des promotions Microsoft !



Enfin, pour rappel, Microsoft propose également de belles promotions sur ses produits gaming avec des accessoires Xbox à -15%, ou bien encore de très nombreux pack Xbox One S à prix réduit !