Le smartphone Microsoft Surface Duo avec deux écrans disponible en France

Le Surface Duo est pour rappel un smartphone Android possédant deux écrans AMOLED reliés par un système de charnières pouvant pivoter à 360 degrés.

Chaque écran est de 5,6 pouces de diagonale pour une résolution de 1800 x 1350 pixels et un ratio 4:3. Au niveau du fonctionnement, ils peuvent fonctionner comme un unique grand écran, ou afficher des applications distinctes sur chaque écran. Ils sont également utilisables avec un stylet Surface (en option).

Ce smartphone intègre un SoC Snapdragon 855 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, avec une batterie de 3577 mAh qui dispose d'une charge rapide 18W. Au menu plus classiquement des connectivités sans fil WiFi et Bluetooth, un lecteur d'empreintes et un capteur photo 11 megapixels pour la visioconférence et l'enregistrement vidéo jusqu'en 4K.

Le tout fonctionne sous Android 10 avec un launcher Microsoft, ce qui permettra d'accéder aux applications mobiles de Gmail mais aussi aux outils de Microsoft, dont Microsoft 365.

Le Microsoft Surface Duo est disponible depuis aujourd'hui en France sur le site officiel au prix de 1549 € pour le modèle avec capacité 128 Go ou 1649 € pour la version avec 256 Go.