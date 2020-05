Microsoft lance les Surface Headphones 2 (et ses Surface Earbuds)

En plus du Surface Book 3 et de la Surface Go 2, Microsoft a présenté une nouvelle version de son casque Surface Headphones au design similaire du modèle précédent qui avait été dévoilé fin 2019.

Les Surface Headphones 2 proposent toujours une réduction de bruit active - jusqu'à 30 dB - sur 13 niveaux. Le contrôle des niveaux se fait avec les molettes des écouteurs, tout comme pour le contrôle du volume. Ce sont également de mêmes haut-parleurs de 40 mm à technologie Free Edge.



Microsoft vante toutefois du son immersif dit Omnisonic, tandis que la connectivité sans fil passe au Bluetooth 5.0 et avec le support du codec aptX de Qualcomm. L'autonomie promise de la batterie n'est plus de 15 heures mais de 20 heures avec la suppression de bruit active. Selon Microsoft, 5 minutes de charge suffisent pour une heure de musique.



Les écouteurs peuvent pivoter à 180° afin de faciliter le port du casque autour du cou avec un meilleur confort. Pour les surface Headphones 2, Microsoft souligne une compatibilité avec les applications Microsoft 365 (dictée de Word, sous-titres ou traduction de PowerPoint, consultation des emails Outlook…).



Cette compatibilité se retrouve avec les écouteurs sans fil Surface Earbuds pour la première fois présentés en octobre 2019. Ces Surface Earbuds sont enfin disponibles. En France, ils seront proposés le 12 mai à 219,99 €.

Pour le casque Surface Headphones 2, la disponibilité en France est programmée au 5 juin à un prix de 279,99 €.