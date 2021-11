Microsoft dévoile un Surface Laptop SE avec Windows 11 SE

Pour le milieu scolaire, plusieurs fabricants vont proposer des ordinateurs portables à bas coût équipés de Windows 11 SE. Microsoft a son propre appareil avec le Surface Laptop SE dont le prix débute à 249,99 $. C'est dès lors l'ordinateur Surface le plus abordable de la gamme qui se positionne pour concurrencer le Chromebook.

Avec châssis en plastique et d'un poids de 1,1 kg, le Surface Laptop SE affiche sur un écran TFT (LCD) de 11,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels et format 16:9 devenu atypique pour un appareil Surface.

Il est animé par un processeur Intel Celeron N4020 (dualcore) ou N4120 (quadcore) à 1,1 GHz avec partie graphique Intel UHD Graphics 600, associé à 4 Go ou 8 Go de RAM (DDR4), 64 Go ou 128 Go de stockage en eMMC.

Avec webcam 720p capable d'enregistrer à 30 images par seconde, le Surface Laptop SE dispose d'un port USB-A, un port USB-C et une prise jack pour l'audio en plus de haut-parleurs stéréo de 2 W. Il est avec connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Pas de port magnétique de recharge comme habituellement avec la gamme Surface, et une batterie d'une autonomie annoncée de jusqu'à 16 heures.

Pas de rêve mais de la réparabilité

Évidemment… le Surface Laptop SE ne fait pas rêver, mais il s'adresse à un marché bien spécifique. " Le Surface Laptop SE offre la même expérience de frappe de haute qualité que le reste de la gamme de produits, mais offre de nouveaux niveaux de réparabilité pour les administrateurs IT ", déclare Microsoft.

La promesse est que tous les composants dits vitaux comme l'écran, la batterie, le clavier et même la carte mère peuvent être facilement réparés sur place. De quoi faire des économies et gagner du temps pour les écoles.

Le Surface Laptop SE avec Windows 11 SE sera lancé début 2022 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Japon. Pas d'annonce pour le moment concernant une plus ample disponibilité mondiale.