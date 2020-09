Sparti, le Surface Laptop à prix plus abordable pour étudiant ?

Les Surface Laptop de Microsoft sont des machines fines et polyvalentes mais les dernières versions - Surface Laptop 3 - coûtent plus de 1000 € avec des versions 13 ou 15 pouces.

Il se murmure toutefois que la firme de Redmond préparerait une version compacte et moins chère du Surface Laptop pour mieux répondre aux besoins des étudiants. Le projet Sparti consisterait en un Surface Laptop de 12,5 pouces qui pourrait être proposé à un tarif autour de 600 dollars.

Il serait annoncé lors de l'habituelle conférence de presse du mois d'octobre annonçant les nouveaux produits Surface. Selon le site Windows Central, la configuration débuterait avec un processeur Intel Core i5 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour un peu moins de 600 dollars.

Cette initiative pourrait être aussi une tentative de contrer les chromebooks exploitant l'OS Chrome OS de Google et qui cherchent eux aussi à séduire les étudiants.

Sparti jouerait ainsi un rôle de "Surface Laptop Go" et comblerait le segment laissé vacant entre la Surface Go et la Surface Pro. Malgré son prix plus bas, il conserverait la qualité de finition des produits Surface.