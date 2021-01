Offres Microsoft Surface : plus de 400 € de réduction sur le Surface Pro 7, mais aussi Go 2, Pro X...

Pour débuter la nouvelle année en beauté, les ordinateurs de la gamme Surface restent en promotion chez Microsoft. Le constructeur propose de très belles promotions sur ses ordinateurs 2 en 1 de la gamme Surface. En effet, vous pourrez profiter de promotions allant jusqu'à 400 €, profitez-en vite, cela ne va pas durer !

Vous trouverez ainsi l'ordinateur 2 en 1 Surface Pro 7 qui propose un écran LCD tactile d'une définition de 2736 x 1824 sur un écran 12,3”. Ce Surface exploite un CPU Intel Core i3 à i7 selon la version choisie avec une quantité de RAM allant de 4 Go à 32 Go et un espace de stockage interne de 128 Go à 1 To, le tout fonctionnant sous Windows 10.

Le Surface Pro 7 est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. En ce qui concerne la connectivité, vous trouverez un port USB-C et un port USB-A. Niveau autonomie, comptez 10,5 heures en utilisation normale.

Le Surface Pro 7 est disponible à partir de 809 € au lieu de 919 € et vous pourrez économiser jusqu'à 374 € selon la configuration choisie.

Vous trouverez également ce modèle sous forme de packs bien plus intéressant niveau réduction avec clavier, souris et stylet à partir de 997 €.

A noter que d'autres modèles de Surface sont également en promotion comme :



Vous pourrez découvrir toutes les Surface en promotion sur cette page dédiée des promotions Microsoft !

Enfin, pour rappel, Microsoft propose également de belles promotions sur ses produits gaming avec jusqu’à 50% de réduction sur certains jeux Xbox.