Microsoft Surface Pro 8 avec écran 13 pouces 120 Hz et Thunderbolt

Avec la Surface Pro 8, Microsoft dévoile pour Windows 11 sa nouvelle génération de solution 2-en-1 au format tablette. Le propos demeure d'associer la puissance d'un ordinateur portable au côté flexible d'une tablette.

Pour cette nouvelle génération, le design affiné évolue en s'inspirant largement de la Surface Pro X. Microsoft souligne l'évolution la plus significative depuis la Surface Pro 3. Elle bénéficie de la plateforme Intel Evo avec une puissance CPU annoncée 40 % supérieure par rapport à la Surface Pro 7 et 74 % plus rapide pour la partie graphique.

Pour les processeurs Intel Core de 11e génération, un choix est donné entre un Core i5-1135G7 ou Core i7-1185G7 avec puce graphique Intel Iris Xe. La configuration la plus haut de gamme est avec 32 Go de RAM (LPDDR4x) et 1 To de stockage SSD.

Comme il y a la certification Intel Evo, la connectivité est Wi-Fi 6 et le Thunderbolt 4 est désormais de la partie. Le port USB-A est ainsi totalement abandonné au profit de deux ports USB-C avec donc Thunderbolt 4. Il sera possible de connecter plusieurs écrans 4K.

Écran 120 Hz et Surface Slim Pen 2

La Surface Pro 8 affiche elle-même sur un écran tactile PixelSense de désormais 13 pouces avec une définition de 2880 x 1920 pixels (résolution de 267 ppp) et taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz (60 Hz par défaut). Il prend en charge les technologies Dolby Vision et Adaptive Color.

L'autonomie de batterie est de jusqu'à 16 heures en utilisation normale. Avec reconnaissance faciale Windows Hello et qualité vidéo FHD 1080p, une caméra de 5 mégapixels est logée à l'avant, tandis que c'est une caméra de 10 mégapixels à l'arrière avec vidéo 4K.

Lors de la présentation de la Surface Pro 8, Microsoft a notamment souligné un nouveau stylet Surface Slim Pen 2 qui peut se ranger et se charger dans le clavier Surface Pro Signature Keyboard, et intègre un moteur pour un retour haptique. En rappelant toutefois que ce sont des accessoires vendus séparément… Le Surface Slim Pen 2 est à 130 €.

Le prix de Surface Pro 8 débute à 1 179 € dans une configuration de base avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD. Elle est en précommande pour une disponibilité à partir du 28 octobre.