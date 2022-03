Mise en avant du PC Microsoft Surface Pro 8 avec une belle réduction, mais aussi des écrans PC, des TV...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC Microsoft Surface Pro 8 qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est doté d'un écran 13" avec une définition 2280 x 1920 px et d'un taux de rafraîchissement de maximum 120 Hz. Il intègre aussi des technologies Dolby Vision et Adaptive Color.

La tablette embarque le processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Sa batterie de 51,5 Wh offre jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation normale. Le PC est équipé de deux ports USB-C et d'une prise jack. Pour finir, la Microsoft Surface Pro 8 est pourvue d'un capteur de 10 MP et à l'avant de 5 MP.

Sur Amazon, le PC portable Surface Pro 8 est au prix de départ de 1080 € au lieu de 1279 € avec la livraison gratuite.



les précommande des produits Apple chez Cdiscount avec l'iPhone 13 Pro, iPhone SE 5G, iPad Air 2022, Mac Studio...