Microsoft lance ses offres de rentrée sur sa gamme Surface avec jusqu'à -20%

La rentrée est synonyme de promotions, et Microsoft n'y déroge pas en annonçant ses offres de rentrée sur sa gamme Surface et ses accessoires avec jusqu'à -20%.

Dans quelques jours, la rentrée des classes aura commencé. Pour préparer au mieux cet événement, de nombreuses marques proposent de très belles offres. C’est le cas de Microsoft qui propose jusqu’à 20 % de réduction sur une sélection d’ordinateurs Surface.

En plus de proposer cette promotion, vous pouvez bénéficier de 20 % de rabais sur les accessoires et la livraison et les retours sont gratuits. Vous pouvez consulter toutes les offres sur cette page dédiée.

Prenons par exemple la Surface Pro X qui intègre un processeur ARM Microsoft SQ1 ou SQ2 accompagné de 8 Go ou 16 Go de RAM et de 128 Go, 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage de type SSD. Son écran tactile de 13" propose une définition de 2880 x 1920 pixels et un ratio de 3:2 et peut être utilisé avec un stylet Surface Pen. Le châssis ne mesure que 7,3 mm d’épaisseur pour un poids de seulement 774 g.

La tablette profite des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0, et permet également une compatibilité cellulaire 4G. Deux ports USB-C sont présents. Pour finir, on observe deux capteurs photo, l’un de 5 mégapixels à l’avant pour la visioconférence, l’autre de 10 mégapixels à l’arrière.

La tablette offre une autonomie annoncée d’une quinzaine d’heures et fonctionne sous Windows 10.

Vous pouvez trouver la Surface Pro X à partir de 939 € :

SQ1 8+128 Go à 939 € au lieu 1169 €

SQ1 8+256 Go à 1150 € au lieu de 1469 €

SQ2 16+256 Go à 1300 € au lieu de 1699 €

SQ2 16+512 Go à 1600 € au lieu de 2049 €

Vous avez aussi la possibilité de créer votre pack Surface Pro X avec divers accessoires sur cette page.





D’autres Microsoft Surface sont également proposées à prix réduit :



N’hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme la montre connectée Huawei Watch GT 2 en forte promotion et notre sélection des promos du jour ou encore la méga liquidation sur AliExpress avec -70%.