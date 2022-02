Microsoft Teams : un mode compact en vue

Propulsé par la montée en puissance du télétravail suite à la crise sanitaire, Microsoft Teams déploie une nouvelle interface plus compacte.

Microsoft met à jour son outil Teams qui vise à faciliter la collaboration à distance. Son outil propose ainsi une interface plus compacte permettant d'accéder à davantage de messages.

Cette nouvelle interface devrait permettre aux utilisateurs de lire 50% de messages en plus dans la fenêtre de l'application. Malheureusement, ce nouvel affichage compact ne se destine qu'aux messages personnels et non aux canaux qui rassemblent plusieurs collaborateurs.

L'activation de ce nouvel affichage passe par les réglages Paramètres / Densité dans la conversation : une option "Compacter" sera disponible. La mise à jour devrait être déployée à partir de la mi-février. Autre inconvénient : elle n'a été prévue que pour les PC et ordinateurs portables à écran large et ne devrait pas s'inviter sur Android ni iOS.

En marge de ce mode compact, Microsoft apporte également d'autres améliorations dans l'audio avec la détection automatique des musiques. L'idée est d'identifier la musique et de proposer aux intervenants de la visioconférence d'activer ou non la suppression du bruit, ou à l'inverse d'activer le mode Hi-Fi.