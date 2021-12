Microsoft Teams : le chiffrement de bout en bout disponible

Avec sa solution Microsoft Teams de vidéoconférence, réunions et appels en mode SaaS (Software as a Service), Microsoft annonce le déploiement général du chiffrement de bout en bout (E2EE ; End-to-end encryption). Il faisait jusqu'à présent l'objet d'un test dans le cadre d'une préversion publique.

Ce chiffrement de bout en bout concerne la dernière version du client Teams pour Windows ou macOS, ainsi que les appareils mobiles avec la dernière mise à jour pour Android et iOS. Toutefois, il demeure restreint dans la mesure où il ne concerne que les appels à deux, même si la situation évoluera à l'avenir.

Qui plus est, certaines fonctionnalités ne sont alors pas disponibles. Microsoft liste notamment l'enregistrement des appels, le sous-titrage et la transcription en direct, le transfert et la fusion des appels, l'ajout d'un participant pour transformer un appel à deux en appel de groupe…

" Les administrateurs IT auront la possibilité d'activer et de contrôler la fonctionnalité pour leur organisation dès que la mise à jour aura été reçue ", écrit Microsoft. " Plusieurs entreprises clientes aux États-Unis et en Europe dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la fabrication, les télécommunications et les services professionnels sont en train de déployer E2EE pour les appels Teams. "