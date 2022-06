Microsoft Teams : l'IA améliore les appels et les réunions

Avec de l'intelligence et du machine learning, Microsoft améliore la qualité des appels et de l'audio pour Teams.

Pour sa solution Teams, Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités avec la suppression de l'écho, l'ajustement de l'audio pour des environnements avec une mauvaise acoustique ou encore pour des échanges sans interruption.

Microsoft explique notamment que Teams utilise l'IA pour reconnaître la différence entre le son d'un haut-parleur et la voix de l'utilisateur, de sorte d'éliminer l'écho sans supprimer la parole ou empêcher plusieurs personnes de parler.

Dans une pièce avec une réverbération du son, Microsoft Teams s'appuie sur un modèle de machine learning pour convertir le signal audio capturé et donner l'impression que les utilisateurs parlent dans un micro à courte portée.

Démonstration parlante dans une vidéo

Par exemple avec des appareils où le haut-parleur et le micro sont très proches, Microsoft souligne en outre la suppression de l'écho et le maintien d'une transmission audio bidirectionnelle permettant aux participants d'une réunion de parler et écouter en même temps.

" Microsoft Teams utilise un modèle entraîné avec 30 000 heures d'échantillons vocaux afin de conserver les voix désirées tout en supprimant les signaux audio indésirables, ce qui permet d'obtenir des dialogues plus fluides. "

Avec également des améliorations pour la suppression de sons inattendus, le traitement peut se faire en local sur l'appareil, et donc sans passer par le cloud. Le déploiement des nouveautés à base d'IA est en cours pour l'application Teams sur ordinateur et ultérieurement sur mobile.