Microsoft ferme ses pages UserVoice

Via les pages et forums UserVoice, Microsoft écoute et recueille les doléances et commentaires des utilisateurs concernant divers de ses produits. C'est par exemple le cas pour les outils de productivité par l'intermédiaire de word.uservoice.com, outlook.uservoice.com et autres.

Quelques idées et suggestions peuvent ainsi prendre de l'ampleur et sont notamment identifiées pour l'implémentation de futures fonctionnalités. Après plusieurs années, Microsoft a toutefois décidé de se passer désormais des sites UserVoice.



Une disparition des pages UserVoice pour Microsoft est annoncée pour cette année. Elle a déjà débuté comme c'est le cas avec office365.uservoice.com, tandis que d'autres pages demeurent actives pour le moment. La disparition sera donc progressive.

UserVoice est un service tiers auquel Microsoft fait appel. Le groupe de Redmond fait dorénavant le choix de se cantonner à l'utilisation de ses propres services et outils qui ne manquent pas pour être à l'écoute de ses utilisateurs.

Une page se tourne...