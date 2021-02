Microsoft va améliorer le copier-coller de Windows 10

Microsoft prépare quelques nouveautés à destination de Windows 10 et envisage de largement améliorer le copier-coller sur son OS.

Microsoft planche actuellement au déploiement de la prochaine mise à jour d'ampleur à destination de Windows 10 et envisage ainsi d'améliorer grandement la gestion de l'historique du Presse-Papier.

Il devrait ainsi être possible pour les utilisateurs de coller du texte en excluant son formatage, mais aussi de copier des GIFs ainsi que des emojis dans le but de les recoller par la suite dans des discussions.

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, l'historique du presse-papier de Windows est accessible en pressant les touches Win+V. Cela permet de récupérer du contenu précédemment copié pour le retrouver plus facilement, et le tout est synchronisé au Cloud pour permettre une récupération depuis un PC portable, fixe ou smartphone.

Au fil d'une prochaine mise à jour, on devrait ainsi pouvoir copier un texte sans son formatage, et en exclure donc les couleurs ou mises en forme. On devrait également voir apparaitre de nouveaux onglets permettant de rechercher des émojis ou des GIFs animés.