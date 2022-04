Microsoft vend plus de consoles que Sony depuis le début de l'année

Microsoft n'a plus communiqué de chiffres concernant ses ventes de consoles depuis plusieurs années, mais la marque n'hésite pas à revendiquer écouler plus de machines que Sony depuis le début de l'année.

Microsoft a ainsi récemment publié ses chiffres pour le premier trimestre 2022 et annonce un CA en hausse de 6% sur le gaming, soit 3,74 milliards de dollars. L'occasion pour Microsoft de se féliciter également de la progression du nombre d'abonnés de son Xbox Game Pass qui enregistre +4% et dépasse désormais les 10 millions de joueurs.

Et c'est toujours dans un contexte de pénurie que Microsoft se démarque de Sony et se permet d'écouler plus de Xbox Series. Microsoft l'admet, la Xbox Series X se vend bien, mais la pénurie l'empêche de développer son plein potentiel... Dans le même temps, la Xbox Series S est bien moins concernée par la pénurie de semi-conducteurs et permet à Microsoft d'écouler malgré tout plus de consoles que Sony.

Fin 2021, Microsoft indiquait que la Series S s'écoulait plus vite que la Series X, et dans certaines régions, elle dépassait déjà les ventes de PS5. Depuis le début de l'année, les deux consoles de Microsoft ont connu une hausse des ventes de 14% par rapport à l'année dernière.