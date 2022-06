Microsoft vend plus de Xbox Series au Japon que Sony de PlayStation 5

Le marché japonais ferait-il soudainement preuve d'un peu plus d'ouverture ? Ces derniers mois, il s'est vendu plus de Xbox Séries sur l'archipel que de PlayStation 5. Une situation inédite pour Microsoft qui espère une bascule plus pérenne.

Il faut dire que, traditionnellement, le Japon est un marché assez hermétique : les consoles américaines n'y sont pas très populaires et les joueurs se tournent majoritairement vers les consoles des deux marques nationales : Sony et Nintendo (et Sega par le passé).

Malheureusement pour Sony, la production de console nouvelle génération est actuellement lourdement handicapée par la crise des semi-conducteurs. Sony avait bien réservé une partie de son stock de machines au Japon pour en faire un marché prioritaire et connait un large succès. D'ailleurs, la PS5 reste loin devant la Xbox sur l'archipel...

Mais ces derniers mois, Sony connait de nouveau quelques ralentissements de production, combinés au fait que la marque réoriente ses stocks vers d'autres marchés... En conséquence, Microsoft a le champ libre pour s'installer au Japon.

Sur la semaine allant du 13 au 19 juin dernier, Microsoft a écoulé 3423 Xbox Series S et 3272 Xbox Series X au Japon. Pendant ce temps, Sony a écoulé seulement 2371 PS5 et 664 PS5 Digital Edition.

Microsoft peut ainsi savourer les efforts réalisés au fil des années pour séduire le marché asiatique.

Reste qu'au cumul, Sony a déjà écoulé 1,4 million de PS5 au Japon tandis que le parc de Xbox Series s'affiche à seulement 238 000 unités...

Autre fait notable : sur la même période évoquée plus haut, Nintendo a écoulé plus de 50 000 Switch (cumul des versions OLED, standard et Lite). Microsoft progresse donc, mais est encore loin d'avoir acquis le marché japonais.