Microsoft vendrait plus de Xbox Series S que de Series X

Selon le cabinet londonien Ampere Analysis, ce sont un peu plus de 9 millions de consoles de jeux vidéo qui auraient été vendues, toutes plateformes confondues, dans le monde au dernier trimestre. Des chiffres bien évidemment handicapés par la pénurie de composants qui entraine une pénurie de consoles.

Microsoft tirerait toutefois son épingle du jeu grâce à sa stratégie misant sur deux consoles plutôt qu'une. Microsoft l'avait déjà expliqué lors de la présentation des machines : l'idée était de proposer une Xbox Series X pour les joueurs les plus exigeants en termes de performances et de qualité d'image, et de proposer également une alternative plus accessible avec la Xbox Series S plus orientée vers le jeu en 1080P.

Résultat : la Xbox Series S est quasiment disponible et en stock depuis le lancement des deux machines. Facturée 200 euros de moins, elle se vendrait bien plus facilement et en plus grand nombre que la Séries X. Même les joueurs intéressés par la Serie X se tourneraient finalement sur une Séries S, faute d'avoir pu mettre la main sur leur premier choix au bout de plusieurs mois d'attente.

Phil Spencer évoquait en octobre 2020 qu'il était prévu que la Séries S s'impose face à la Séries X en termes de ventes sur le long terme... Finalement, la pénurie n'a fait qu'accélérer le processus.