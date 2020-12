Microsoft veut en finir avec les mots de passe en 2021

Une fois de plus Microsoft aborde la question de la fin des mots de passe, et la marque souhaiterait en finir définitivement au cours de l'année 2021.

Microsoft nous partage depuis quelques années déjà son envie de permettre aux utilisateurs d'avoir une activité en ligne sans aucun mot de passe. La marque développe des alternatives aussi nombreuses que variées pour mettre un terme à ce qui se présente comme une faille imposante dans la sécurité des comptes.

Chaque année, on peut ainsi voir des millions de mots de passe s'évaporer dans la nature, revendus aux plus offrants... Mais aussi constater combien les utilisateurs manquent de sérieux lors du choix de leur mot de passe.

Microsoft penche donc pour des alternatives comme l'identification biométrique avec Windows Hello ou encore la prise en charge des clés de sécurité de type FIDO2.

Microsoft rappelle ainsi que la majorité des cas de piratage aujourd'hui concernent le fameux combo login + mot de passe et que cette solution simple n'est plus en mesure de répondre aux risques modernes. La marque se félicite de voir la hausse de l'utilisation de son système Windows Hello, notamment dans sa variante "business" dédiée aux entreprises.