Microsoft voudrait abandonner la version Xbox One pour Halo Infinite

Microsoft et le jeu Halo Infinite sont au coeur des rumeurs en ce moment avec notamment leur abandon du jeu pour la Xbox One.

Selon une rumeur qui commence à prendre de l’ampleur, Microsoft et 343 Industries seraient en discussion pour abandonner la version Xbox One de Halo Infinite et reporter la sortie à 2022. Après avoir teasé des millions de joueurs, Halo Infinite se retrouve en mauvaise posture, des dates sans cesse repoussées, des présentations loin du niveau attendu et très peu de communication. Il n’en faut pas moins pour que la critique se lâche sur les développeurs face à un opus d’une telle ampleur.

Officiellement, la sortie est repoussée en 2021, laissant de nombreux joueurs dans l’incompréhension d’un tel manque de rigueur pour la sortie d’un jeu de cette envergure. Il semblerait que les deux entreprises soient prêtes à tout sacrifier pour réussir le lancement d’un des meilleurs jeux de tous les temps, cependant le risque de décevoir toujours plus de joueurs est très grand et cette opération pourrait bien faire plus de mal que de bien, sans compter l’augmentation colossale des coûts en développement.