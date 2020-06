Microsoft Xbox Series X et S : prix, jeux, taille révélés dans une énorme conférence en juillet

Selon une source interne de Microsoft baptisée "Eastmen" cité par WCCFTech, Microsoft prépare une conférence qui se tiendra en juillet et qui sera nommée "The night of mic drops" (la nuit des lâchers de micro, faisant allusion à des révélations d'ampleur qui devraient laisser l'audience bouche bée) au cours de laquelle on devrait enfin découvrir la Xbox Series S et l'intégralité du catalogue de titre qui constituera le lineup Xbox nouvelle génération.

Sony a frappé fort lors de sa dernière présentation en dévoilant deux consoles et une série de jeux assez impressionnante.

Microsoft en avait gardé sous le coude et prépare donc une offensive qui s'annonce assez sévère pour le constructeur japonais...

Toujours selon la même source, la Xbox Series S sera vendue la moitié du prix de la Xbox Series X... Tout en précisant qu'aux dernières nouvelles, Microsoft était partie sur un prix de 400$ pour sa Series X, soit une Series S à 200 dollars seulement... Si les choses se confirment, Microsoft pourrait véritablement faire exploser le marché, d'autant que l'on sait déjà que la question du prix est ultra-sensible chez Sony et sa PS5.

Hier, Amazon France publiait également une fiche produit pour les deux PlayStation 5 avec un prix affiché à 499€ pour la PS5 standard et 399€ pour la Digital Edition. Une information à prendre avec des pincettes.

En tenant compte que le prix évoqué en coulisse par Microsoft serait hors taxes, on pourrait arriver à une Xbox Series X autour des 500€ également, soit un prix comparable à la PS5 si les infos d'Amazon se confirment.

Microsoft devrait ainsi annoncer le prix de sa Xbox Series X au cours de la conférence. Mais la firme devrait aussi étonner avec la taille de la "première Lockhart" qui s'annonce particulièrement compacte et qui laisse entendre que plusieurs consoles suivront également...