Midea Brand Days : profitez de jusqu'à 70 % de réduction sur les aspirateurs de la marque

Midea est une société fondée en 1968 qui est aujourd'hui présente dans plus de 195 pays. Elle a remporté plus de 40 prix de design et elle a déposé plus de 50 000 brevets. La philosophie de vie de la marque est de créer une meilleure vie grâce à la technologie.

Du 13 au 16 octobre, AliExpress met en avant la marque en proposant ses aspirateurs à prix réduits. Vous profitez d'un retour gratuit sous 15 jours et d'une garantie de 2 ans sur les produits Midea. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Prenons par exemple, le robot aspirateur Midea S8+ qui profite du Brand Days pour voir son prix chuter de 62% sur AliExpress.

Il intègre un moteur offrant une puissance d’aspiration de 4000 Pa. Il est équipé d'un réservoir à poussières de 450 ml et d'un réservoir d’eau de 210 ml. Nous pouvons observer aussi sous l’aspirateur deux balais rotatifs et une brosse centrale en silicone. Le robot aspirateur est pourvu également d’une serpillière vibrant 500 fois par minute, qui permet de décoller toutes les taches grâce à ses vibrations.

Le Midea S8+ est également accompagné d’une base permettant de le recharger. Cette dernière intègre un réservoir de 2,5 litres qui permet de décharger le robot de sa poussière avec une puissance d’aspiration de 19 000 Pa, ce qui offre 1 mois sans avoir à vider la poussière. Pour finir, l'aspirateur est équipé d’une batterie de 5200 mAh qui permet une autonomie de nettoyage de 150 à 180 minutes.

Sur AliExpress, le robot aspirateur Midea S8+ et sa station sont au prix réduit de 319 € au lieu de 994 € avec le code SDF1046 et la livraison gratuite depuis la France.



Voici d'autres aspirateurs de la marque qui profitent également d'un prix réduit pour la Brand Days Midea :

