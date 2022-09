Midea M7 et M7 Pro : deux superbes aspirateurs robots avec plus de 60 % de réduction !

Deux très bons aspirateurs de la marque Midea profitent d'un tout petit prix avec plus de 60 % de rabais ! Une offre à ne pas rater.

Midea est une grosse entreprise chinoise qui a été fondée en 1968. À ses débuts, elle produisait surtout des capsules pour bouteilles. Plus tard, elle se spécialise dans la production d’électroménager. Aujourd’hui, elle dispose de plus de 135 000 salariés et produit également des produits pour l’air conditionné ou des distributeurs d’eau.

Parmi, ses derniers produits, Midea a proposé les aspirateurs robots Midea M7 et M7 Pro. Ils sont dotés d'un laser permettant de scanner l'intérieur de la maison afin d'effectuer une cartographie des pièces, et qui fonctionne même dans la nuit. Ils sont également dotés d'un moteur qui permet une forte puissance d'aspiration de 4000 Pa.

Ils intègrent un double balai rotatif accompagné d'un rouleau anti-cheveux en silicone. Sur le dessus, deux boutons sont présents afin de le contrôler manuellement. Enfin, vous pouvez associer le robot aspirateur avec l'application constructeur afin de contrôler et de programmer les Midea M7 et M7 Pro.

Au niveau de l'autonomie, la batterie de 5200 mAh permet de nettoyer votre maison en une seule fois pendant 150 à 180 minutes.

Ce qui différencie les deux modèles est la présence d'une serpillière vibrante pour le Midea M7 Pro. Cette dernière vibre 500 fois par minute avec un contrôle plus précis du débit d'eau, sans abîmer votre sol.

Vous pouvez trouver l'aspirateur robot Midea M7 au prix réduit de 207 € au lieu de 540 € avec un coupon de réduction de 20 € à activer, et l'aspirateur M7 Pro à seulement 235 € au lieu de 596 € avec également un coupon de -20 €.





Signalons également que la marque propose son dernier-né à petit prix avec le Midea S8+ à seulement 395 € au lieu de 994 € avec un coupon de - 30 €.