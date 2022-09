Midea S8+ : le tout nouveau robot aspirateur à serpillière vibrante à prix réduit pour son lancement

Vous êtes à la recherche d'un bon compagnon de nettoyage de votre maison qui aspire aussi bien qu'il lave à un prix raisonnable? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit avec le Midea S8+.

Midea est une entreprise chinoise créée en 1968 spécialisée dans la production d’électroménager. En juin 2016, Toshiba vend une partie de sa division d’électroménager à Midea. Aujourd’hui, elle produit également des produits pour l’air conditionné ou des distributeurs d’eau.

La marque présente aujourd’hui son dernier-né avec le Midea S8+, un robot aspirateur très puissant accompagné de sa station.

Doté d’un moteur qui offre une forte puissance d’aspiration de 4000 Pa, il intègre un réservoir à poussières de 450 ml et un réservoir d’eau de 210 ml. Sous l’aspirateur sont présents deux balais rotatifs et une brosse centrale en silicone qui captent la moindre poussière et qui empêchent les cheveux de s’enrouler. Le robot est capable de détecter le type de sol rencontré pour adapter le nettoyage en fonction. L'aspirateur est doté d’une batterie de 5200 mAH qui permet une autonomie de nettoyage de 150 à 180 minutes.

Pour laver le sol, le robot aspirateur est équipé d’une serpillière vibrante, à 500 fois par minute, qui permet de décoller toutes les taches mêmes les plus incrustées.

Le Midea S8+ est aussi accompagné de son application mobile qui permet de le contrôler à l’oral et de le programmer. Il peut mémoriser plusieurs cartes et vous avez la possibilité de lui interdire certaines zones.

Pour finir, le Midea S8+ est accompagné d’une base qui permet de le recharger, mais qui est aussi dotée d’un réservoir de 2,5 litres qui permet de décharger le robot de sa poussière avec une puissance d’aspiration de 19 000 Pa. Cela permet une autonomie d'environ 1 mois sans avoir à vider la poussière, un bon point.

Vous pouvez actuellement trouver le robot aspirateur Midea S8+ et sa station au prix réduit de 386 € au lieu de 994 €.

A noter que la marque propose également des prix réduits sur deux autres modèles avec l’aspirateur Midea M7 au prix de 200 € au lieu de 530 € et le Midea M7 Pro à 230 € au lieu de 596 €.