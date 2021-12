Midnight Society : Dr Disrespect lance son propre studio de jeux AAA

Guy Beah, alias Dr Disrespect s'est fait connaitre ces dernières années sur Twitch avant de s'en faire bannir, puis sur YouTube en tant que créateur de contenu. Travaillant son personnage et proposant du contenu principalement orienté sur les FPS, sa popularité n'a cessé de croitre ces dernières années sur les plateformes de streaming.

Cela faisait également plusieurs années qu'il indiquait souhaiter produire des jeux à son image, avec ses idées... Finalement ce sera le cas puisque ce dernier a annoncé la création de Midnight Society, son propre studio de développement.

L'individu n'est pas un étranger dans le milieu, puisqu'avant de devenir streameur professionnel, il était déjà Community Manager et Level Designer chez Sledghammer Games et travaillait notamment sur la franchise Call of Duty. Ce dernier ne sera pas non plus seul aux commandes puisqu'il s'est entouré de quelques anciens collègues comme Robert Bowling (CoD Modern Warfare 3) ou encore de la franchise Halo ( Quinn DelHoyo).

Le studio annonce de grandes ambitions, notamment "renverser le modèle traditionnel du développement de jeux vidéo" en faisant participer les joueurs très tôt dans le processus de conception.