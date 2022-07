Mieux vaut tard que jamais : la coop de Halo Infinite est disponible ! (enfin presque)

343 Industries aura pris son temps et malgré les critiques, le studio a finalement livré la campagne coop en ligne de son titre, Halo Infinite.

Enfin, c'est un bien grand mot puisqu'il s'agit surtout de la version Béta du mode Coop qui n'est pour le moment accessible que dans le cadre du programme Halo Insiders.

Pour en profiter, il faudra donc s'abonner au programme (la bonne nouvelle étant que tout le monde peut le faire assez simplement). Il faudra également être abonné au Xbox Game Pass ou Ultimate, ou avoir acheté la campagne solo de Halo Infinite.

Le mode Coop permet ainsi de jouer en ligne à plusieurs et de suivre la trame principale du jeu. Pour le mode Coop en local, il faudra toutefois patienter puisqu'elle ne sera livrée qu'avec la version définitive de la campagne Coop.

Pour ce test flight, il sera possible de rejouer des missions déjà réalisées, de récupérer des données et crânes lors de ces dernières si un joueur ne les a pas déjà reçues, il sera possible de séparer les sauvegardes Coop / Solo.

Notons que si la collision entre les joueurs n’est pas de mise, le tir ami lui sera activé.