PhoneTrans: simplifiez-vous la vie pour changer de téléphone

Le logiciel PhoneTrans permet de transférer toutes vos données d’un smartphone à l’autre d’un simple clic.

Les changements de téléphones sont souvent source de problèmes et de perte de données, surtout si l’on bascule vers un nouvel OS (iOS vers Android ou vice versa). Les compatibilités ne sont pas toujours évidentes, et l’on peut dire que des marques comme Apple par exemple ne cherchent pas à aller dans ce sens et font tout pour ne pas simplifie le processus...

Le logiciel PhoneTrans vous épargne ces problèmes. Il permet de transférer vos données d'un smartphone à un autre facilement et rapidement. Vous pouvez transférer ce que vous voulez entre les téléphones ou tablettes, qu’ils soient sous iOS ou Android, le tout en un simple clic.

Parmi les fonctionnalités, on trouve:

Transfert direct de téléphone à téléphone

Possibilité de transfert rapide avec sélection des fichiers à transférer

Clonage du téléphone en 1 clic avec tous les fichiers et données, et même les paramètres

Fusion des données de deux smartphones en un, de manière à ne pas effacer les données originales.

Migration de sauvegarde de compte iCloud / Google vers votre téléphone

Le logiciel est compatible avec plus de 20 000 appareils différents

PhoneTrans est la seule solution qui couvre plus de 32 types de données iOS / iPad OS et plus de 11 types de données Android, y compris des photos, messages, contacts, apps, vidéos, notes, etc.

Facile à utiliser et aucune connaissance technique n’est requise. Il n'y a aucun risque de perte des données.





Pour l’utiliser, c’est très simple, il vous suffit de télécharger le logiciel sur votre ordinateur et de l’installer. Lancez-le et connectez les appareils pour lesquels vous avez besoin de réaliser des transferts de données. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’opération que vous voulez effectuer et de sélectionner les appareils sur lesquels vous voulez appliquer ces changements puis de cliquer sur “Lancer”. Tout se fait automatiquement sans plus de complexité. Si vous rencontrez des difficultés, des guides sont disponibles à l’image de celui sur le transfert de données.



Signalons qu'en ce moment, PhoneTrans est en promotion à partir de 29,99 € au lieu de 49,99 €. C’est donc le moment idéal pour en profiter si vous avez besoin d’effectuer une telle manipulation.