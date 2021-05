AppTrans : transférer les données WhatsApp d'Android à iOS

AppTrans, pour "Application Transfer" ou transfert d'applications en français, est un petit utilitaire très pratique si vous changez régulièrement de smartphone, ou si vous souhaitez mettre vos données à l'abri en faisant des sauvegardes régulières, ou encore sauvegarder les données de vos applications, telles que WhatsApp.

Certaines applications sont devenues incontournables sur nos smartphones, aussi bien sur Android que sur IOS. Sans nous en rendre compte, nous recevons et produisons tout un tas de données au quotidien. Sans parler des vidéos ou photos que nous stockons presque indéfiniment. Ce monde moderne où tout va très vite ne nous laisse pas le temps de nous poser et de sauvegarder nos précieuses données. Il existe d'innombrables utilitaires, parfois complexes, parfois trop simplistes permettant de réaliser cette tâche souvent délaissée.

Aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'application AppTrans de l'éditeur iMobie, qui propose déjà plusieurs utilitaires orientés transferts bidirectionnels entre smartphone et ordinateur, et multiplateformes entre PC et Mac.

AppTrans est un outil de transfert de données complet disponible pour Windows et Mac. Vous pourrez transférer les données de vos applications entre deux smartphones multiplateformes (Android ou iOS), ou encore les sauvegarder pour les restaurer ultérieurement. Il est même possible de restaurer la totalité des données WhatsApp d'un appareil à l'autre, que ce soit vers un autre smartphone ou un ordinateur.

L'application est bien pensée et permet de réaliser ces actions intuitivement. Le transfert est rapide et vous permet de transférer de manière sélective les données d'un appareil à un autre. Jetons un coup d'oeil sur les principales fonctionnalités d'AppTrans.

Transfert d'applications

Connectez simplement vos deux appareils, source et destination à votre Mac ou PC et lancez l'application AppTrans. Accédez au menu "Transférer l'app" et sélectionnez "Transférer vers téléphone", prenez soin de bien vérifier le sens du transfert, une petite icône au centre nommée "Passer à" vous permet d'inverser les rôles.





Il ne vous restera plus qu'à appuyer sur le bouton "Transférer" pour démarrer l'opération qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction des données à transférer.



Toutes vos applications pourront être transférées aisément, aussi bien Viber, Kik, LINE, que WhatsApp, et bien d'autres. Par exemple, il est parfaitement possible d'exporter vos discussions WhatsApp et de les récupérer en toute transparence, peu importe les téléphones, ou le système d'exploitation. Petite fonctionnalité intéressante, AppTrans vous permet de visualiser et de restaurer la sauvegarde WhatsApp (ou autres applications) directement sur ou à partir de Google Drive et iTunes, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de tout stocker sur votre ordinateur localement (si par exemple vous n'avez plus assez d'espace libre disponible).





Sauvegarde d'applications

Si vous n'avez plus assez d'espace de stockage sur votre appareil Android ou iPhone, ou si vous souhaitez simplement faire une copie de vos données par mesure de sécurité, vous pourrez alors faire une sauvegarde complète ou sélective de votre appareil sur votre ordinateur. Ces sauvegardes sont stockées localement, et ne seront jamais supprimées ni même écrasées, à moins de le faire délibérément. Cela peut parfois être utile si vous avez en tête de conserver une vieille version plutôt qu'une autre, vous pourrez restaurer à tout moment la version qui vous plaisait le plus.



Restauration d'applications

AppTrans propose 3 méthodes de restauration de données, soit à partir d'une :

sauvegarde AppTrans

sauvegarde iTunes

sauvegarde Google drive via l'option native de restauration de WhatsApp

Vous avez donc l'embarras du choix.



Installation d'applications

Installer vos applications préférées via vos fichiers IPA (iOS, iPhone / iPad / iPod Touch) ou APK (Android), même si elles ne sont plus proposées sur l'App Store, parfois elles sont retirées et d'autres fois elles sont bloquées pour certains pays. Il faudra évidemment avoir ces fichiers sous le coude pour pouvoir les installer.



En résumé, AppTrans est un logiciel de transfert qui vous permettra de :

Transférer WhatsApp et toutes vos applications entre iPhone et Android

Déplacer les conversations et les fichiers WhatsApp sans effacer aucune donnée

Sauvegarder, restaurer et transférer vos applications ainsi que leurs données associées en 1 clic

Et cerise sur le gâteau, vous n'aurez ni besoin de jailbreaker, ni de rooter votre appareil ! L'utilisation est de ce fait sûre, et sans aucun risque de perte de données.

N'hésitez pas à tester AppTrans, une version d'évaluation est disponible et vous permettra de constater par vous-même son efficacité et sa simplicité d'utilisation.

Télécharger AppTrans