Des milliers de PS4 dans une ferme de minage de cryptomonnaies démantelée

La semaine dernière, les services secrets de l'Ukraine ont annoncé avoir mis au jour une opération de vol d'électricité à grande échelle dans la ville de Vinnytsia. Elle était dissimulée avec des compteurs électriques trafiqués qui n'indiquaient pas la consommation réelle.

Dans un ancien entrepôt d'un site industriel, c'est en fait une ferme de minage de cryptomonnaies qui a été découverte et démantelée.

Lors de perquisitions au domicile des prévenus et dans l'entrepôt, ce sont 3 800 consoles de jeu qui ont été saisies, plus de 500 cartes graphiques, 50 processeurs, des ordinateurs portables, téléphones, clés USB, ainsi que de la documentation sur la consommation d'électricité.

En l'occurrence, les consoles de jeu étaient des consoles PlayStation 4 ce qui est plutôt atypique pour du minage de cryptomonnaies. Tom's Hardware suppose néanmoins un intérêt avec le GPU de la PS4 Pro proche d'un GPU Radeon RX 580 et pour du minage de la cryptomonnaie Ethereum.

La facture d'électricité n'était en tout cas pas un frein à cette entreprise… Les autorités ukrainiennes pointent du doigt une activité illégale avec un risque de surtension pouvant priver les habitants d'électricité, et des pertes pour l'État entre 5 et 7 millions en hryvnia qui est la devise monétaire de l'Ukraine (entre 154 000 et 216 000 euros).

N.B. : crédits photos - Security Service of Ukraine.