Minecraft : 126 millions de joueurs actifs par mois

Comparable à une sorte de Lego numérique, le jeu vidéo de type bac à sable Minecraft célèbre en ce moment son onzième anniversaire. Il était tombé dans le giron de Microsoft en 2014, suite au rachat du studio de développement Mojang pour près de 2,5 milliards de dollars.

Pour cet anniversaire, Microsoft dévoile quelques gros chiffres et annonce qu'à ce jour, 200 millions de copies de Minecraft ont été vendues. Ce sont 126 millions de personnes qui jouent à Minecraft tous les mois.

Un phénomène qui dure donc depuis plusieurs années. Minecraft a en outre été le jeu le plus regardé sur YouTube en 2019, devant Fortnite et Grand Theft Auto. Pour Minecraft, ces derniers mois ont notamment été marqués par la sortie de Minecraft Earth et une version RTX du jeu en bêta sur Windows 10 dans le cadre d'un partenariat avec Nvidia.

Mojang vient par ailleurs de changer de nom pour devenir… Mojang Studios avec une nouvelle identité visuelle et le regroupement des équipes de Redmond aux États-Unis, Stockholm en Suède et ailleurs dans le monde.

" Après Minecraft Earth et Minecraft Dungeons, nous préparons un long métrage, un spectacle épique en direct et des idées pour de nouveaux jeux ", promet Mojang Studios.