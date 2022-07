Minecraft bannit tous les NFT

Microsoft n'est pas franchement intéressée par le mouvement des NFT et cela se traduit également au sein de certains services. Alors que certains joueurs attendaient de voir des NFT s'inviter au sein de Minecraft, mojang a annoncé bannir définitivement le concept de son titre.

La situation est étonnante tant les NFT ont le vent en poupe : compte tenu de sa position de jeu ultra populaire et adressé aux jeunes qui suivent généralement les tendances, on aurait pu penser que Minecraft deviendrait une véritable usine à NFT.

D'ailleurs, la société NFT Worlds exploitait le filon depuis plusieurs mois avec la vente de "graines" permettant de générer des mondes dans le jeu... Mais pour Mojang, la situation a assez duré et le studio a confirmé sa position : plus aucun NFT n'est autorisé au sein de Minecraft désormais.

Bien évidemment, NFT Worlds n'a pas bien pris la nouvelle et critique Mojang de "ralentir l'innovation" et pointant du doigt que les éditeurs "Microsoft, Mojang et Minecraft n'ont aucune considération pour leurs créateurs, les joueurs, les constructeurs et leur communauté".

À cela, NFT Worlds indique se lancer dans le développement d'un nouveau jeu, une copie de Minecraft qui intégrerait les technologies blockchain et sera entièrement gratuit et sans microtransactions. L'idée étant d'enterrer Minecraft et de reprendre ainsi la main sur leur business... souhaitons leur bien du courage.