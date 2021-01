Minecraft Earth : Microsoft annonce la fermeture du jeu en réalité augmentée le 30 juin prochain

Ce devait être un succès mondial et pourtant, Minecraft Earth n'a pas séduit le public et s'apprête donc déjà à tirer sa révérence.

Si la licence Minecraft reste actuellement ultra populaire, tous les projets ne rencontrent pas le même succès que le jeu original. Ainsi, Minecraft Earth n'a pas rencontré son public et Microsoft annonce une fermeture des serveurs prévue pour le 30 juin.

Le titre lancé sur mobile aura duré un peu plus d'un an, il était pourtant pressenti pour faire un véritable carton, à l'image de Pokémon Go dont il s'inspirait.

Microsoft évoque la crise du Covid-19 et les différentes phases de confinement comme les raisons de cet échec, le jeu étant conçu autour de la liberté de mouvement... Mais il est bon de rappeler au besoin que Pokémon Go a réalisé sa plus grosse année en 2020 dans les mêmes conditions... Microsoft n'aura donc pas réussi ni à séduire un public initial, ni même à adapter son jeu aux conditions spécifiques de la crise sanitaire, contrairement à Niantic.

Le titre proposait ainsi aux joueurs de profiter de la réalité augmentée de leurs smartphones pour intégrer des éléments de Minecraft dans leur vie... Un projet assez intéressant sur le papier, mais plutôt décevant dans la pratique.

Microsoft annonce la suppression des transactions en argent réel sur son jeu et adapte enfin son titre au jeu pour le rendre davantage exploitable depuis le confort de son domicile. Mais le 30 juin, il faudra dire adieu au titre, de fait Microsoft a tout de même prévu quelques bonus pour ceux qui voudraient découvrir le titre avant cette date.