Minecraft : un tableau de Vincent Van Gogh reconstitué en 3D

« La Nuit étoilée » est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre Vincent Van Gogh. Elle a été conçue en 1889 et représente le ciel vu depuis la chambre de l'artiste de la ville de Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Actuellement, l'oeuvre est visible au Musée d’Art Moderne de New York.

Mais maintenant, elle est également visible en 3D dans le célèbre jeu Minecraft. La reproduction a été faite par le joueur Chris DaCow qui a publié une vidéo sur le forum Reddit. Le tableau n'a pas été reproduit en 2D mais en trois dimensions. Vous avez donc la possibilité de naviguer dans le village et de vous enfoncer dans les célèbres nuages de cette oeuvre.

Il lui aura fallu un mois de travail pour réaliser ce paysage et le joueur indique : « Je me suis fixé cet objectif parce que « La Nuit étoilée » est un endroit dans lequel on sait qu’on prendrait plaisir à se promener. J’avais envie de pouvoir regarder le ciel depuis l’intérieur du village et d’y voir le ciel tel qu’il est montré dans « La Nuit étoilée » de Van Gogh ».