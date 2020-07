Minecraft : on peut jouer à Doom ou même Minecraft depuis un ordinateur dans le jeu

11 ans après son lancement, Minecraft continue de nous étonner et prouve à nouveau que son environnement sandbox permet véritablement de repousser les limites de la création.

Cela fait quelque temps déjà que Minecraft dispose de mods permettant d'assembler un ordinateur. On avait déjà vu divers projets menant à la création d'un ordinateur complet et d'un écran permettant de réaliser du traitement de texte avec la possibilité d'enregistrer des fichiers.

Aujourd'hui, les choses sont légèrement différentes puisque VM Computers est un mod qui propose de faire appel à VirtualBox pour créer un système d'exploitation virtuel qui l'on peut ensuite retrouver dans Minecraft.

Dans une vidéo, on peut ainsi voir un joueur profiter de sa maison dans Minecraft et jouer à DOOM depuis un ordinateur après avoir lancé Windows XP. On a également pu assister à une mise en abîme avec un joueur qui a lancé Minecraft sur son PC dans Minecraft...

Ça ne sert pas à grand-chose, mais cela montre d'une part combien Minecraft est un titre ouvert adapté aux mods en tout genre, mais aussi combien la communauté de développeurs reste active sur le titre malgré son âge.