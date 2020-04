Minecraft RTX arrive le 16 avril

C'est le 16 avril prochain qu'une bêta ouverte de Minecraft RTX sera lancée. Le sandbox de mojang, propriété de Microsoft depuis quelques années déjà va ainsi pouvoir bénéficier de la technologie Ray Tracing pour la gestion de la lumière et des reflets.

De quoi permettre aux détenteurs de cartes Nvidia GeForce RTX de tirer profit de leur matériel et offrir un petit lifting bien senti au jeu de construction. Nvidia a déjà publié quelques clichés permettant de comparer le jeu avec et sans RTX, et les résultats sont saisissants.

Nvidia s'est rapprochée de Mojang pour l'implantation de sa technologie au coeur du titre afin de proposer une expérience à la fois visuellement flatteuse, mais aussi la plus fluide possible. Le titre est également compatible DLSS 2.0 qui permet de calculer les rendus dans une définition moindre tout en l'affichant sans aucune perte à l'écran avec un plus grand taux d'image par seconde.

Au passage, Minecraft RTX proposera 6 cartes inédites justement pensées pour mettre en avant le ray-tracing, le jeu devrait ainsi se présenter comme une véritable vitrine technologique pour Nvidia.