Un joueur de Minecraft recrée le monde de Zelda : Breath of the Wild

Connus pour leur créativité dans le mode bac à sable, les joueurs de Minecraft nous éblouissent par leurs constructions. ils ont déjà recrée Poudlard ou Minas Tirith, et maintenant The Zelda : Breath of the Wild.

Tous les joueurs et les fans de The Legend of Zelda : Breath of the Wild connaissent bien le royaume d’Hyrule pour son monde ouvert et très vaste rempli de rivières, de montagnes, de déserts et même de lave. Recréer la carte est donc un énorme défi.

L’utilisateur « Dinaeh » s’est donc donné l’objectif de refaire le monde tout seul. Il a d’ailleurs terminé la carte à 60 %. La province d’Hébra est, elle, totalement terminée. Le joueur donne régulièrement des informations sur Reddit :

Beaucoup de joueurs qui ont vu les images partagent leur envie d’explorer cette carte. Par contre, on ne sait pas si le créateur Dinaeh a l’intention de la partager, même si cela est fort probable.

Actuellement, seuls les terrains sont construits et pas encore les bâtiments. Ce qui représente encore une énorme quantité de travail à accomplir notamment avec certaines zones comme le château d’Hyrule.

Le projet de recréer le monde de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est considéré comme l’un des plus ambitieux. Tous les joueurs de Minecraft attendent avec impatience que Dinaeh finisse sa création et la partage.