Les mineurs d'Ethereum ont investi 15 milliards de dollars dans les cartes graphiques

Des analystes de Bloomberg se sont penchés sur le marché de la carte graphique et plus précisément sur l'impact des cryptomineurs sur la vente de ces cartes.

Selon ces derniers, au cours des 18 derniers mois, ce sont 15 milliards de dollars qui ont ainsi été déboursés uniquement pour l'achat de cartes graphiques dédiées au minage de l'Ethereum.

Un investissement record, qui ne prend en compte que le prix des cartes graphiques et non de l'énergie consommée, ni même des rig, cables, alimentations et autres cartes mères ou systèmes de refroidissement.

Le chiffre concorde avec les précédentes estimations de Jon Peddie Research qui indiquait que plus de 25% des cartes graphiques étaient achetées pour réaliser du cryptominage. On estime que le marché de la carte graphique représente, au global, 52 milliards de dollars pour 2021.

D'ailleurs il n'y a qu'à constater l'effondrement actuel du cours des cryptomonnaies : ce dernier entraine non seulement une plus grande disponibilité des cartes graphiques sur le marché, mais également une baisse de prix drastique y compris sur les modèles les plus haut de gamme.