Mingda MD 16 : l'imprimante 3D compacte à 100 euros, et notre sélection

L'impression 3D est un marché en ébullition et de nouvelles références s'invitent sur le marché chaque jour à des prix toujours plus bas, comme avec la Mingda MD-16.

Mingda cherche à se faire un nom dans l'univers de l'impression 3D. Spécialiste des machines-outils dédiées à l'industrie et principalement des CNC grands formats, la marque s'est lancée il y a quelques mois dans l'impression 3D.

C'est ainsi que l'on voit arriver la MD-16, une imprimante 3D compacte qui s'adresse à un public débutant. Elle mise sur un cloisonnement partiel pour plus de sécurité et une configuration Core XY pour plus de fiabilité.

Son volume d'impression est de 160x160x160 mm, elle entre donc dans la catégorie des imprimantes de petite taille. Elle propose un plateau chauffant, une configuration Direct Drive pour gérer les filaments souples avec aisance, ainsi qu'un écran de 3,5 pouces couleur pour se rendre plus ergonomique.

Disponible en trois couleurs différentes, elle est actuellement proposée par Gearbest au prix réduit de 100 € avec une expédition gratuite depuis l'Europe en 4 à 6 jours.



A noter d'autres promotions chez Gearbest, notamment sur la Artillery Sidewinder-W1 expédié de France :

Anet ET4 New Code promo: Vente flash Quantité: 200

Anet ET4 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Ortur Obsidian Code promo: ORTUROBSIDIAN Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les TOP promos du jour (Samsung Galaxy Note20 Ultra, Raze Viper Ultimate, Huawei Watch GT 2 ...) ou encore les meilleures promotions du 12.12 (Poco M3, Niubility N1, Artillery Genius, Amazfit GTS 2...)